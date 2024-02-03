「歐洲恒大」Signa爆雷　傳或殃及金管局

外媒引述消息報道，歐洲不動產及零售巨企Signa旗下走高檔路線的房地產公司Signa Prime Selection破產，或殃及作為股權投資者的香港金管局、南韓國家退休基金等。

其中，香港金管局的外匯基金據報透過一家盧森堡註冊公司MIELl ll Sarl持有Signa Prime的股權，並於2019年5月首次投資Signa Prime，以1.66億歐元(約14億港元)購買了該房地產公司5%的股份。

據Signa的估計，截至2022年底，香港金管局的外匯基金持有的股份價值2.55億歐元(約21.5億港元)。以外匯基金持有逾4萬億元總資產計算，相關投資佔總資產約0.05%。

金管局回覆本地傳媒查詢時表示，由於涉及市場敏感性，故不會對其投資活動的細節作出評論。

資料顯示，Signa創辦人René Benko的發迹過程猶如恒大的許家印，2008年金融海嘯後以併購資產起家，高峰時集團總資產超過600億美元(約4,680億港元)。現時該集團潛在總負債高達300億美元(約2,340億港元)，「苦主」包括120家銀行。