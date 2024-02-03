郭家耀：央企添考核　勢加強回報股東

早前內地當局表示，要進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。此前當局已經推動央企把上市公司的價值實現相關指標納入到上市公司的績效評價體系中，在此基礎上，將把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，引導中央企業負責人更加重視控股上市公司的市場表現，及時通過應用市場化增持、回購等傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好地回報投資者。

下一步將按照國有企業改革深化提升行動有關要求，圍繞堅定不移做強做優做大國有企業的目標，推動重組整合工作進一步走深走實。將發揮中央企業引領帶動作用，根據戰略性新興產業融合集群發展特點，更大力度開展訊息通訊、新能源、裝備製造等領域專業化整合，積極開闢新賽道、搶佔新高地、塑造新優勢，深化產業鏈生態圈戰略合作，加快提升現代化產業體系建設水平。當局更重視股東利益，將市值管理納入考核，有助將管理層及股東利益更一致，有助提升估值水平。中特估再度受市場關注，後市可多加留意。

首席財務官王欣指，中海油過去數年在境內外都有實質進展，而且持續推進工程標準化，加快產能建設及項目審批，故此資本開支較往年明顯增加。中海油強調，堅持尋找大中型油氣田，持續鞏固增儲上產資源基礎。今年勘探工作量將維持在高位，助力高效增儲上產；將加強天然氣勘探部署，推進3個萬億大氣區建設，包括南海萬億大氣區勘探工程、渤海萬億大氣區勘探工程和陸上萬億大氣區增儲工程。

該企重申，2022至2024年的全年股息支付率預計將不低於40%，全年股息預計不低於每股0.7元。中海油經營業績持續穩健，產量穩步上升，派息亦有吸引力，股價後市繼續樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)