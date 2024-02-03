曜熊理財：美科技巨頭調整風險升

經濟數據弱於預期，支撐了聯儲局最早於今年第二季開始減息的前景。人工智能(AI)熱潮持續，股市漲幅集中度相當高，領漲美股的7大科技股去年平均漲幅為112%，創造了5.2萬億美元的新市值。眼前美股科技巨頭的估值太高，大市漲幅依靠少數超級權重股，在不確定的宏觀金融環境等因素催化下，一旦這少數幾隻股份下跌，市場也會隨之震盪。

科技股情緒目前處於極端水平，相關股票指數處於歷史高位。這表明調整風險有所增加，如果經濟在2024年開始放緩，收入和利潤受到的不利影響可能會超出預期。在這種情況下，股價很有可能會對令人失望的收益做出激烈反應。

隨着中東地區的衝突和地區緊張局勢持續升溫，對航運、供應鏈和能源價格造成影響，可能會導致通脹回升，從而令全球央行採取更高更長的利率政策。這反過來又會對高估值股票產生不利影響。

超微半導體(AMD)財報顯示，去年第四季營運利潤14.1億美元，不及預期的14.3億美元，拖累股價調整。不過，現在科技巨頭在利潤和現金流表現上顯著強於以往，企業的盈利模式成熟穩定，故股價下調只視為調整。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉