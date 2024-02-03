鄺紫珊：旅遊復常　基建股前景看俏

疫情過後，各國均積極開放出入境，推出不同政策吸引國際旅客，更努力改善機場及交通等軟硬件設施，相信可有助帶動各項基礎建設類股份的表現。

根據去年底國際航空運輸協會的全球航空運輸展望報告，2023年全球航空產業的營運收益已經從負轉正，預期2024年有關升勢仍可持續；在旅遊觀光業強勁復甦下，預期各國政府會積極整理及改善現有的交通運輸設施及配套，包括增加機場及公共交通的乘載量，以紓緩旅遊人潮可能帶來交通阻塞或不便。

有統計數據顯示，主要歐洲國家可獲得歐盟委員會支持，在基礎建設項目上已投入高達1.1萬億美元預算，用於擴大交通、電力及能源領域的基建；至於美國在「基礎建設投資與就業法案」的政策推動下，基礎建設支出預算也將以年複合增長率13%的速度增長。

疫後跨境旅遊量正朝向全面恢復，商務旅行及報復式旅遊已持續推升全球旅遊的需求，預期2024年，交通需求量可望高於疫情前水平。經濟動力恢復，在家工作比率持續下滑，各國對公路的使用量穩定增加，故預期全球基礎建設將持續升溫。

另外，疫情後，民眾的工作及生活形態已經改變，企業的急速數碼化轉型已是不爭事實；除了傳統的基礎建設，也造就新基建題材，驅使各國政府着眼於加強有關的基礎建設，均有利好像5G網絡及數碼建設等創新增長特性的產業。因應生成式人工智能(Generative AI)全面應用於各行各業，資料中心、電塔等設施的建設需求也將大增，也支撐基礎建設公用事業的發展動能。

今年初，香港有大批內地旅客欣賞完煙花匯演後，由於人數太多，交通及過境配套未能支援，讓大批旅客當晚需滯留街上而未能返回內地，這可見要提升旅客觀光體驗，交通及基礎建設配套是非常重要。

事實上，基礎建設類投資在經濟不明朗時相對具有攻守兼備的投資優勢，隨着疫後基礎建設的軟硬件提升，以及迎接新基建的題材，投資者也可以留意有關行業類的投資類別。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊