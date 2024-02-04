陳樂怡：歐舒丹估值低於5年平均水平　上望27.5元

聯儲局1月一如預期維持息口不變，是次聲明刪除了暗示未來進一步加息的措詞，惟指出在對通脹降至目標更有信心以前，不適合減息。聯儲局主席鮑威爾表示，雖然多數委員預計年內降息多次，並不認為3月將會啟動降息，另將在3月會議討論資產負債表問題，整體立場比較中性。市場現時預計最快5月減息，但由於地緣政治及就業市場偏強或拖慢通脹回落速度，減息路徑仍存變數。而美國大選年，對華態度料趨強硬，選情發展或會加劇市場動盪。

至於內地方面，重磅政策傳聞尚未得到官方確認，投資者再次失去耐性。1月官方PMI數據反映，雖然生產指數升幅擴大，但新訂單指數縱然回升至49，但續處於收縮區，終端需求仍待收復。從業人員指數在收縮區進一步惡化。內地未來一周將會公布CPI，市場關注能否擺脫通縮。港股展望方面，美國減息時間點未明，地緣政治的噪音趨密。內地強刺激政策欠奉，企業陸續發盈利預告，市場或需下調企業盈利預測，料恒指低位反彈乏力。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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