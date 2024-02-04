陳樂怡：歐舒丹估值低於5年平均水平 上望27.5元
2024年02月04日 07:00
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（Getty Images圖片）
聯儲局1月一如預期維持息口不變，是次聲明刪除了暗示未來進一步加息的措詞，惟指出在對通脹降至目標更有信心以前，不適合減息。聯儲局主席鮑威爾表示，雖然多數委員預計年內降息多次，並不認為3月將會啟動降息，另將在3月會議討論資產負債表問題，整體立場比較中性。市場現時預計最快5月減息，但由於地緣政治及就業市場偏強或拖慢通脹回落速度，減息路徑仍存變數。而美國大選年，對華態度料趨強硬，選情發展或會加劇市場動盪。
至於內地方面，重磅政策傳聞尚未得到官方確認，投資者再次失去耐性。1月官方PMI數據反映，雖然生產指數升幅擴大，但新訂單指數縱然回升至49，但續處於收縮區，終端需求仍待收復。從業人員指數在收縮區進一步惡化。內地未來一周將會公布CPI，市場關注能否擺脫通縮。港股展望方面，美國減息時間點未明，地緣政治的噪音趨密。內地強刺激政策欠奉，企業陸續發盈利預告，市場或需下調企業盈利預測，料恒指低位反彈乏力。
個股推介歐舒丹(00973)。歐舒丹2024財年九個月銷售額達19.15億歐元，按固定匯率計算增長24.8%，主要受到Sol de Janeiro(SDJ)的持續出色表現及高端ELEMIS的理想表現所驅動，內地增長強勁，表現略超預期。由於SDJ強勁勢頭，公司將2024財年收入增長指引調高至20%，但經營利潤率目標則維持不變。公司預計其2024至2026財年的銷售額複合年增長率將在低至中單位數水平。看好公司近年透過收購壯大其高端美容品牌組合，新進品牌得到市場歡迎，地域分布亦更加平衡。估值上，現價對應25財年預測市盈率16倍，低於5年平均水平，目標價27.5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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