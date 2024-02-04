【星期一‧炒啲乜】港股兔年最後一周點收科？

儘管聯儲局主席鮑威爾表明當局3月減息機會不大，最新非農就業數據亦較預期強勁，但在個別權重股業績「交到功課」之下，足以讓美股繼續破頂。相比之下，港股弱勢未改，上升動力欠奉，上周累挫2.6%，繼續跑輸亞太區主要股市。

翻查數據，恒指虎年收報22,044點，意味港股兔年迄今已累挫超過6,500點，表現令人失望。隨着踏入兔年最後一周，加上今周五(9日)只有半日市，長假期氣氛漸濃，港股交投或更趨淡靜，而且投資者為了安度年關，可能更傾向一動不如一靜，寧願「少買少錯」。

今周重要的經濟數據包括內地將公布財新服務業採購經理指數(PMI)、居民消費價格指數(CPI)與生產物價指數(PPI)，美國亦會公布ISM製造業PMI。此外，市場正等待澳洲央行議息結果出爐。大家部署時，不如參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、【郭家耀：央企添考核 勢加強回報股東】

2、【曜熊理財：美科技巨頭調整風險升】

3、【鄺紫珊：旅遊復常 基建股前景看俏】

4、【陳樂怡：歐舒丹估值低於5年平均水平 上望27.5元】

5、【葉尚志：成長股料仍處估值壓縮階段】