康怡花園三房1025萬成交　呎價1.49萬元

藍籌屋苑錄成交，鰂魚涌康怡花園套三房單位，以1,025萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園E座高層1室，實用面積約685方呎，套三房間隔，最新以1,025萬元易手，呎價約14,964元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋海富苑海寧閣低層9室，實用面積約645方呎，未補價第二市場以578萬元易手，呎價約8,961元。

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新界區

●祥益邱家邦指，屯門居屋悅湖山莊5座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，區外綠表客於未補價第二市場以338萬元購入自住，呎價約5,709元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋建生邨泰生樓高層15室，實用面積約443方呎，區內綠表客考慮到熟悉該區，原業主有輕微議價空間，未補價第二市場以185萬元購入，呎價約4,176元。

●中原王勤學稱，元朗YOHO Town第7座高層B室，實用面積約637方呎，套三房間隔，叫價850萬元，議價後以818萬元沽出，呎價約12,841元，原業主於2017年5月以826萬元買入，持貨近7年帳面蝕8萬元離場。

●利嘉閣蕭啟諾表示，天水圍嘉湖山莊景湖居3座低層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，成交價約468萬元，呎價約7,429元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山海典居5座高層D室，實用面積約962方呎，三房間隔，放盤半年，原叫價1,300萬元，減72萬元，終獲買家1,228萬元承接，呎價約12,765元。

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