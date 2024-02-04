周末兩日錄16宗新盤成交　長沙灣項目單日連沽3伙

農曆新年前夕，交投減慢。新盤市場於周六及周日(3,4日)暫錄約16宗成交，比對上一個周末約61宗減少逾七成。長沙灣新盤單日錄3宗成交，吸金逾1,940萬元。

●長沙灣曉柏峰單日錄3宗成交 共涉1,946萬元

●馬頭角瓏碧售出4伙一房戶

●錦田北PARK YOHO Napoli兩房661萬元成交

新鴻基地產(/00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，自上月中起推出一批單位轉租為售，至今共售出6伙，總成交金額逾4,111萬元。包括於周六(3日)以661.46萬元沽出第21B座11樓B室，該單位實用面積487方呎，兩房間隔，呎價約13,582元。 資料顯示，買家可獲家具優惠、7.5%的印花稅直送，1%首置買家現金回贈及1%特別現金回贈等多項回贈。

●啟德維港1號夥利嘉閣推新春置業優惠

●元朗洪水橋滙都I一房呎價約10,388元

●紅磡GREENWICH一房561萬元沽