周末兩日錄16宗新盤成交 長沙灣項目單日連沽3伙
2024年02月04日 21:31
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農曆新年前夕，交投減慢。新盤市場於周六及周日(3,4日)暫錄約16宗成交，比對上一個周末約61宗減少逾七成。長沙灣新盤單日錄3宗成交，吸金逾1,940萬元。
●長沙灣曉柏峰單日錄3宗成交 共涉1,946萬元
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周日(4日)連沽3伙，總成交金額為1,946.17萬元。最新沽出的單位均屬高層兩房戶，為實用面積350方呎的A座A5室，成交價介乎628.11萬至672.31萬元。其中，A座25樓A5室，成交價645.75萬元，呎價為18,450元。
●馬頭角瓏碧售出4伙一房戶
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，於周六(3日)連沽4伙，套現2,260.4萬元。上述4伙皆屬高層一房戶，實用面積由281至354方呎，成交價介乎528.3萬至613萬元，呎價16,647至18,854元。其中，20樓A室的實用面積方呎354方呎，以589.3萬元售出，呎價16,647元。項目提供190伙，由2022年5月開售至今累沽約124伙，套現逾8.9億元。
●錦田北PARK YOHO Napoli兩房661萬元成交
新鴻基地產(/00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，自上月中起推出一批單位轉租為售，至今共售出6伙，總成交金額逾4,111萬元。包括於周六(3日)以661.46萬元沽出第21B座11樓B室，該單位實用面積487方呎，兩房間隔，呎價約13,582元。 資料顯示，買家可獲家具優惠、7.5%的印花稅直送，1%首置買家現金回贈及1%特別現金回贈等多項回贈。
●啟德維港1號夥利嘉閣推新春置業優惠
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周日(4日)公布夥拍利嘉閣地產推出新春置業優惠。利嘉閣董事徐志華表示，由即日起至2月25日，凡經該行購買上述項目一手住宅單位的首6名買家，即可獲贈價值約3.8萬港元的「行大運旅遊禮券」，優惠總值約22.8萬港元。他續指，維港1號坐落於啟德跑道區，間隔多元化，包括一房至四房四套。
●元朗洪水橋滙都I一房呎價約10,388元
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，於周六(3日)售出第2座1樓A10室，單位實用面積327方呎，一房間隔，成交價339.7萬元，呎價約10,388元。
●紅磡GREENWICH一房561萬元沽
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周日(4日)以561.72萬元售出20樓M室，單位實用面積264方呎，一房間隔，呎價約21,277元。