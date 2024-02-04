【錢夫人巡舖】銀行吸新資金過年　三個月定存有6厘

新春佳節臨近，亦係銀行傳統的資金需求旺季；加上聯儲局主席鮑威爾日前明言，美國難以在3月份開始減息。雖然短時間內減息預期落空，但對食「息」一族而言，一定係大福音！有銀行趁機調高存息「搶錢搶客」，3個月定存息口高見6厘，即存入10萬港元，滿期後穩袋1,500元離場。

工銀亞洲表示，新客戶透過指定途徑開立指定賬戶及信用卡，則可獲3個月6厘的定存優惠，起存額1,000元，存款上限為10萬元；優惠期至3月28日。首10萬至80萬元存款，則可3個月4.7厘的息率，優惠至本月29日。

大新銀行則為稅貸客人推定存優惠，4月30日前成功申請者，可獲3個月港元定期存款額外2厘；按目前一般客戶3個月4.1厘，即貸款客3個月定存有6.1厘。其起存額為1萬元，最高為稅貸提取貸款額之50%或50萬元(以較低者爲準)。

同時，該行為機場管理局零售債券認購客戶，推出退款優惠。合資格客戶持有任何退款證明，以全新資金及／或退款資金於推廣期內敍做3個月港元或美元定期存款，港元有4.2厘，美元則有4.9厘，最低存款額(或其等值)20萬港元。

創興銀行亦上調3個月定存息口0.2厘，至4.25厘，適用於現有「悅秀理財」客戶透過分行辦理，惟要留意起存額較高，由50萬元起跳。建行亞洲為大戶推出優惠，客戶只需於任何一間分行以新資金敘造定期存款，3個月港元定存年利率有4.45厘，起存金額100萬元。

另外，虛銀匯立銀行(WeLab Bank)則推賀年優惠，6個月定存有4.2厘，雖然利率較低，但有禮物「搭救」！由周一(5日)起至周四(8日)，活動每日抽出3位贏取蘋果公司(Apple Inc.)的旗艦智能手機一部；存10萬元可獲一次抽獎機會、20萬三次、30萬五次。