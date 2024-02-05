東方日報B1：85%大屋苑估價跌至近5年低

儘管近期二手交投稍有改善，惟未能遏止樓價下跌，銀行估價亦繼續插水。本港20個大型屋苑單位最新估價，有17個報跌，並全數下挫至近5年的有紀錄新低。期內將軍澳新都城單位估價按月急插逾一成最誇張，鰂魚涌太古城則為跌浪最長項目，已連跌10個月。

滙豐銀行網上資料顯示，本報統計的上述該批屋苑，按月計有約八成半的估價錄得跌幅，當中以新都城的跌勢最急。屋苑2期2座低層D室，實用面積約538方呎，本月初估價報約656萬元，較一個月前約759萬元，勁減約103萬元，幅度約13.6%，單月跌幅之大屬有統計以來罕見。

新都城上月錄約11宗二手買賣，平均實用呎價約1.37萬元，按月下跌約4.1%。中原柯勇表示，區內新樓選擇較多，吸走部分客源，但與其他屋苑相比，新都城呎價跌幅未見特別明顯，其他大型屋苑呎價有更低選擇。

相比之下，其他屋苑估價跌勢較為溫和。其次跌幅較大的為長沙灣碧海藍天及東涌海堤灣畔單位，按月跌幅均約3%。其餘屋苑包括太古城、鴨脷洲海怡半島、牛頭角得寶花園、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、東涌映灣園及沙田中心等，下挫幅度介乎約0.4至2.9%不等。

值得一提的是，上月17個估價下調的屋苑當中，有8個跌勢已持續半年或以上，佔比接近一半，並以港島屋苑最重災。其中，太古城估價自去年5月起一直下跌至今，項目順安閣5樓G室，實用面積約580方呎，最新估價按月微跌約0.5%，錄約762萬元，但比起10個月前約988萬元，跌浪期間已累挫約22.9%，估價蒸發約226萬元。

事實上，太古城上月交投回升，全月錄約27宗買賣，但個別單位成交價跌至640萬元，呎價僅約10,978元。美聯吳肇基指，屋苑2月仍未聞成交，而現時入場費進一步降至約600萬元，單位為鄱陽閣低層實用面積約482方呎放盤，現時連租約放售。

同區南豐新邨估價亦已經跌足9個月，屋苑2座高層單位，實用面積約516方呎，本月初估價錄約659萬元，跌勢期間累積下挫約118萬元或約15.2%。而牛頭角淘大花園及天水圍嘉湖山莊，則同樣連續8個月報跌。

餘下3個估價未有減少的項目，當中沙田第一城及奧運站維港灣估價按月持平，荔枝角美孚新邨成為上月唯一錄得升幅樓盤，項目3期百老匯街68號高層戶，最新估價約888萬元，較對上一個月上升約1.7%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，銀行估價以市場成交登記作參考，上月樓價跌勢持續，其後的估價數據料仍會繼續下調。而美國連續4次未有加息，內地亦作出救市舉動，若政府於財政預算案為樓市撤辣，預期樓價於3月起逐步回穩，下半年有望回升。