周樂樂：加密幣市場陷震盪　後市蓄勢向上？

過去一周，虛擬資產市場在行情震盪中度過。當周，BTC最高43884美元，最低41617美元，最大振幅僅為5.4%。雖然波動減少，但市場買方與賣方交戰激烈，行情頻繁陷入拉鋸。截至2月2日下午5時，BTC報43,011美元，周內上漲1.75%；ETH報2,310美元，周內上漲1.79%。

相較更早一周行情一度大幅下跌，上周虛擬資產市場整體穩住局勢，顯示市場正在逐步消化利空盤面，但短期尚未展露出迅猛的向上勢頭。

宏觀經濟方面，美國聯儲局會議宣布維持利率不變，同時降低了3月減息預期，對短期盤面帶來一定不利影響，但本年度降息已成定局，並不改變全球風險資產長期上漲的判斷。

聚焦ETF表現，灰階旗下GBTC雖在上周仍延續了資金流出局面，但流出金額逐日減少，除GBTC外，貝萊德、富達等機構的BTCETF持續積累BTC，使得美國ETF整體保持資金淨流入。數據顯示，BTCETF在14個交易日累計淨流入額達17億美元，超過同期黃金ETF累計13億美元的淨流入。而除了GBTC外的現貨BTCETF在此期間購買了17萬枚BTC，價值約73億美元。顯然，華爾街正在不斷增加BTC倉位。

着眼鏈上數據，據EMCLabs監測，全球主流機構、組織及政府總計持有227萬枚BTC，較此前一周增加9.8萬枚，顯示出主流機構持續積累籌碼的趨勢。而在行情反覆震盪中，也有部分抄底資金開始介入，上周，錨定美元的穩定幣淨流入11.6億美元，整個1月份穩定幣淨流入43億美元，保持了過去兩年來最高月度流入規模，顯示有更多資金流入虛擬資產市場。

不過，主要交易所中積聚的購買力由最高的45億美金，減少到11億美金，顯示出行情下跌反彈的過程中消耗了大部分存量購買力，由此可以解釋行情為何沒有進一步向上。但在上周內數次行情下跌都快速收回，印證了市場買方的頑強，多頭或正在籌謀蓄勢新一輪的上攻。

值得關注的不利因素是，BTC鏈上活躍度自去年12月份以來，新增錢包地址、實體、活躍實體及轉帳費等關鍵指標，一直處在過去180天以來的低位區間。雖然近期略有修復，但未進入趨勢性上升通道。這是比特幣由牛市修復期到多頭加速期的重要障礙。

展望後市，過去兩周市場經歷下跌、反彈和震盪，有利於市場消化籌碼拋壓，市場經充分換手後可望重回上升通道。長期來看，BTC現貨ETF提供了傳統資金流入的重要窗口，伴隨美聯儲降息，市場資金更加活躍，虛擬資產體量將持續成長。

勝利證券副首席運營官 周樂樂