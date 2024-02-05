港股黑期低水　油價上周挫7%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.12%，報104.05；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.2187；美元兌日圓處148.5；歐元報1.078，英鎊報1.2624。金價處2,039.53美元。布油報78美元，紐油報72.85美元。比特幣(Bitcoin)跌1%，報4.25萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水30點。

●道指與標普500指數上周五(2日)齊創新高，道指收報38,654點，升134點或0.35%；標指收報4,958點，升52點或1.07%；納指收報15,628點，升267點或1.74%。3大指數全周累升逾1%，同樣連升4星期。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,368點，跌166點或1.07%。

●2月恒生指數夜期收報15,412點，跌141點，低水122點，成交19,757張。

●紐約期油上周五收報每桶72.28美元，跌1.54美元或2.08%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.33美元，跌1.37美元或1.74%。紐油與布油全周均累挫約7%。

●紐約期金上周五收報每安士2,053.7美元，跌17.4美元或0.8%。全周累計升近2%。

●英國富時100指數上周五收報7,615點，跌6點或0.08%；德國DAX指數收報16,918點，升59點或0.35%；法國CAC指數收報7,592點，升3點或0.04%。

●鮑威爾重申，預期今年減息3次，如果看到勞動市場疲弱或通脹「真正有說服力地」下降，可能會更早採取行動。

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