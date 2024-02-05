【向世界錢進】移民加拿大　邊度最受捧？

人們搬屋的原因不盡相同，除了想搬近工作地點和家人住處、遠離討厭的鄰居、擁有更好的居住空間和生活配套，亦可能是為了降低居住成本。其中，加拿大去年最受當地人歡迎的搬家目的地艾伯塔省(Alberta)，正正有着樓價與租金較易負擔的吸引力。

搬屋公司U-Haul的加拿大遷移趨勢報告顯示，艾伯塔省成為加國2023年最受國內移民歡迎的搬家目的地省份，該省首府卡爾加里(Calgary)亦成為最熱門城市。該報告根據過去一年內，以不同城市作目的地的單程貨車、拖車及貨櫃，減去遷出數量，從而得出受歡迎度評級。

結果發現，艾伯塔省去年的遷入比例為51.1%，遷出比例為48.9%，遷入人數比前一年的遷出人數增加1.6個百分點，使其在加國省份排名中由前一年的第10位躍升至第1位。該省中，卡爾加里、埃德蒙頓(Edmonton)、Camrose是人口流入最多的主要城市。

另外，溫哥華所在的卑詩省(British Columbia)排名也大幅攀升，由2022年的第9位升至去年的第2位。至於在2022年排名第一的新不倫瑞克省(New Brunswick)降至第3位。

值得注意的是，加國最大城市多倫多所在的安大略省(Ontario)去年遷入比例49.1%，遷出比例50.9%，人口淨流入數量由前年的第3位急挫至榜尾。

U-Haul分析指，吸引較多加拿大人由其他省份搬往艾伯塔省，主因是當地樓價較易負擔，以及有較佳的就業機會。至於卑詩省溫哥華儘管樓價高昂，但不少人仍然希望享受當地的便利設施，故亦吸引部分人搬到樓價較低的鄰近地區。

加拿大地產經紀商Royal LePage的數據顯示，於2023年第四季，卡爾加里與埃德蒙頓的住宅中位數價格分別為66.35萬加元(約385萬港元)和43.05萬加元(約250萬港元)，不僅較樓價早已超越百萬加元(逾580萬港元)的溫哥華和多倫多平一截，亦低於加國整體樓價。

雖然安大略省在搬家受歡迎度包尾，但去年加國遷入人口增長最快的25個城市中，安大略省仍佔9個，依然是所有省份中最多，緊隨其後是有8個城市入榜的卑詩省，包括排第四位的基洛納(Kelowna)和第五位的Courtenay。至於人口流入最多的首3個城市依次為艾伯塔省卡爾加里、魁北克省Sherbrooke、艾伯塔省埃德蒙頓。

數據亦顯示，安大略省在加拿大遷入人口增長最快城市排名中下降趨勢明顯。2022年排名第一的Chatham-Kent跌至去年的第7位；Brantford從前年的第8位下降至第10位；薩德伯里(Sudbury)從第7位降至第19位；Belleville從第13位下降到第20位；Sarnia更由前年的第3位下降到去年的第21位。

【樓價中位數458萬 年升4.3%】

根據Royal LePage樓價調查報告，2023年第四季度，加拿大整體樓價按年上升4.3%，中位數價格升至78.95萬加元(約458萬港元)，按季則下跌1.7%。這反映加國樓市回暖或比市場此前預測的更早，但利率高企導致的借貸成本上升，繼續為市場帶來影響。

按房屋類型劃分，獨立屋的中位價格81.61萬加元(約474萬港元)，按年升4.4%，按季跌2.1%；公寓的中位價格為58.39萬加元(約339萬港元)，按年升4%，按季降0.6%。

Royal LePage表示，市場普遍認為只有當加拿大央行減息時，樓市才會反彈的說法並不正確。其實，當消費者相信他們今天購買的房屋明天不會貶值時，樓市復甦就會開始，故該行認為加拿大樓市今季將出現「轉捩點」，較央行宣布減息與許多專家預期的來得更早。

該行續指，加國目前的整體經濟狀況良好，勞動人口的失業率較低，儲蓄高於正常水平，按揭貸款拖欠率處於歷史低位。很多需要住房的人有能力入市，他們只是缺乏交易的信心。在未來幾個月，當暫時觀望的買家重返市場時，令加拿大住房供應減少時，將無可避免地給樓價帶來上行壓力。

加拿大樓價在2022年第一季達到峰值以來輾轉向下，目前已累計下降近8%。不過，相比新冠疫情前的樓價水平，樓價依然累計上漲22%。該行預測2024年加拿大整體樓價將上漲5.5%。