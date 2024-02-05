中證監：從嚴打擊欺詐發行及財務造假等行為

中證監表示，將加大對涉嫌欺詐發行、財務造假問題線索的排查力度，堅持露頭就打、打早打小，更好地保護投資者的權益。

中證監並稱，全面排查涉案相關中介機構，對違法性質惡劣、情節嚴重的中介機構加大懲戒力度。下一步，將從提高發現能力、完善工作機制、強化責任追究、突出打防結合等方面綜合施策，不斷剷除造假滋生土壤，切實維護市場誠信基礎，保障投資者合法權益。

此外，對相關違法案件從重從快予以處罰，既要用足用好行政處罰的「財產罰」、「資格罰」，又要加強與公安機關的銜接配合，對涉嫌刑事犯罪的公司和個人一律移送追究刑事責任。同時，繼續推動健全民事賠償機制，對投資者進行實實在在的補償。

中證監提到，始終對詐欺發行行為予以全方位「零容忍」打擊，堅決阻斷發行上市「帶病闖關」，從源頭保護投資者合法權益，強化立體化追責，讓造假者「傾家蕩產、牢底坐穿」。

中證監強調，打擊欺詐發行、財務造假行為是一項系統性工程，需要社會各界共同推動；當局將注重懲防並舉，推動建立多部門聯合防範打擊財務造假的常態化工作機制，強化規範運作正向引導，實現標本兼治目標。