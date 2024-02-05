李偉傑：港股暫難突破　三桶油具吸引力

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美國上月就業數據強勁，雖然令減息預期繼續降溫，但同時增強市場對經濟前景信心，上周五(2日)美股道指及標指齊齊破頂。不過，內地股市近期走勢波動，港股亦跟隨向下，相信要待有明顯資金流入，兩地股市才有望改變弱勢。事實上，農曆新年將至，或會限制投資者入市意欲，恒指在14,800至15,000點有一定承托力，短期亦有機會再次挑戰20天線約15,700點，但要進一步突破，則要視乎A股表現。股份方面，則可留意中特估股份。

市場對中國經濟前景看法悲觀，以及中東地緣局勢可能紓緩，國際油價上周累挫逾7%。李認為在未有重大結構性改變前，油價仍會維持在70至80美元水平上落。至於「三桶油」方面，受油價波動影響不大，在派息及估值吸引下，股份備受資金追捧，加上具中特估概念，相信仍會吸引長線投資者青睞。

上周多家車企公布營運數據，按年銷售表現理想，但按月增長則有所放緩。李認為，主要由於去年12月不少車企進行年末減價促銷，但踏入新一年，銷售壓力減輕下，按月升幅放緩。另外，不少科企相繼加入車市分一杯羹，在市場競爭激烈下，亦為車股股價表現帶來一定壓力，相信要待有更多利好政策支持，車股才有望跑贏大市。