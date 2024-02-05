經濟不景！滙控及瑞銀部分在港員工今年恐凍薪

香港疫後復甦不似預期，投資市場、貸款表現不濟，本地銀行業不看好今年的加薪前景，甚至傳出凍薪以及裁員的傳聞。

中層至基層員工的固定薪金方面，報道表示，集團並無下達指示範圍，但預期一般員工薪資會獲上調，以反映通脹，但調整幅度只屬輕微，最終仍要視乎業績、個人表現及崗位職能等因素。

傳港UBS員工今年凍薪

早前有外媒引述消息人士指，投行瑞銀(UBS)計劃最快今年3月起，裁減約90個亞洲區的財富管理及投資銀行職位，包括客戶關係經理，投資及產品方案團隊後台支援人員等，多數屬大中華地區及新加坡。

報道稱，部分裁員目標是來自去年被收購的瑞信；自兩行完成合併後，瑞銀財管業務的員工較同業多逾一倍。

另外，有消息人士表示，目前該行已完成今年的薪酬評估，其中負責大中華區業務的私銀部門的中層至基層員工的加薪幅度為0%，即代表今年凍薪，意味薪水將跑輸通脹。