道期跌80點 美將公布服務業PMI
2024年02月05日 16:27
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美匯指數報103.85；港匯見7.8216；離岸人民幣(CNH)報7.2165；美元兌日圓報148.46；歐元處1.0785；英鎊報1.2626。金價報2,023.97美元。油價微升，布油報77.6美元，紐油處72.47美元。比特幣升至43,073美元。道指期貨跌80點。
焦點數據：
22:45 美國1月綜合採購經理指數
22:45 美國1月服務業採購經理指數
●恒生指數收報15,510點，跌23點或0.2%，主板成交超過947億港元。龍湖跌4%，藥明孖寶齊彈逾3%。https://reurl.cc/Z9lj5l
-證監會：已集中資源處理虛擬資產相關騙案。
-證監會：投資者宜查核虛擬資產交易平台名單，了解監管狀態。
-梁鳳儀：與港交所研究縮窄買賣差價，積極擴大互聯互通機制。
-紐頓入股恒大汽車修訂條款磋商暫停。
-據報融創逾90個項目入圍第一批融資白名單。
-高盛大削微盟目標價50%，降3年收入預測。
●人民銀行下調金融機構存款準備率0.5個百分點今日(5日)生效，滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報2,702點，跌27點或1.02%；深成指報7,964點，跌91點或1.13%；創業板指數報1,562點，升12點或0.79%。https://reurl.cc/67bDRd
內地經濟：
●中證監：從嚴打擊欺詐發行及財務造假等行為。
●內地1月財新服務業PMI報52.7。
香港經濟：
●香港上月PMI降至49.9，新訂單減少。
●金管局據報擬檢討按揭壓測，稱不時檢視要求。
●余偉文：不時檢討市場變化，或適當調整措施。
●余偉文：推動外匯基金多元化，續提高非美元貨幣權重。
●余偉文：港股資產不加不減，投資本地須慎重。
●余偉文：美息走勢不明朗，金融市場或有調整。
●阮國恒：銀行不會單純因為物業價值下跌要求補足差價。
●星之谷：調減壓測利率屬合理做法。
●摩通：啟德區單位銷售今年首兩個月料無改善。
●會計師行料港本年度財赤1172億。
●積金評級：1月MPF人均蝕5000元，中港股票基金跌9%。
外地經濟：
●今年首5周海外日股ETF吸資211億。
●特朗普預告一旦重掌白宮，會向中國進口貨徵六成關稅。
●鮑威爾：3月不太可能減息。
●美國今年減息無懸念，大行估金價將衝上2200美元。
●能源危機後大多數英國企業須進一步加價。
●加拿大宣布延長外國人買樓禁令兩年。
企業消息：
●法興銀行傳法國裁員900人，CEO尋求削成本提高利潤。