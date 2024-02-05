太和控股附屬遭凍結5.91億人幣及商場經營權

根據地利生鮮第二執行通知書及地利生鮮第二執行裁定，地利生鮮第二裁決已告生效，且中國相關法院頒令(i)凍結地利生鮮第二筆貸款之借款人及擔保人(包括(其中包括)戴氏及其他位於中國的公司)的銀行存款或其他財產5.91億元人民幣(下同)；(ii)查封質押人(包括(其中包括)廣州融智及其他位於中國的公司)擁有的購物商場經營權；及(iii)相關訴訟索賠之被告須於向被告送達地利生鮮第二執行通知書後七日內，向中國相關法院支付執行金額約5.903百萬元連同執行費約0.7百萬元，否則被告必須向中國相關法院報告其當前財務狀況以及接獲地利生鮮第二執行通知書之前一年的財務狀況。

倘被告未能遵守地利生鮮第二執行通知書規定，被告可能須面臨額外後果，包括但不限於旅行禁令、限制高額支銷、公開譴責、記入信用記錄以及遭列入失信被執行人名單等。

誠如該公司就上述訴訟索賠提供法律意見所聘請之中國法律顧問表示，儘管經營權遭查封，惟根據地利新鮮第二執行裁定，中國相關法院無權接管廣州融智擁有之購物商場（「廣州購物商場」）之日常營運。然而，中國法院可能會通知廣州購物商場租戶有關地利生鮮第二執行裁定之存在，並要求彼等直接向中國法院而非廣州融智支付租金，以作執行目的之用。