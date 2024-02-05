證監會：將研究開源節流　斥54億購商廈可慳成本

香港證監會預計，2024至25財年錄得7.74億元赤字，較2023至24財年預算赤字5.3億元有所擴大，並將繼續寬免業界牌照年費一年，以紓緩業界經營壓力，預計少收2.52億元收入。證監會主席雷添良表示，證監會將研究開源節流，若節流後仍有赤字，會檢視收入來源，包括一次過或分階段恢復牌照費用，現時財政仍然穩健。

被問到市況怎樣才算景氣，而恢復徵收牌費。他指，無硬指標判斷市況景氣，以決定是否恢復牌費，會在適當時候，綜合審視經濟環境、市場情況等因素再作決定。證監會會透過電子化、利用編制調配等控制成本，目前為投資收入回報理想，強調證監會以審慎理財的原則處理財務。

至於證監會去年的11月以54億元購入港島東中心12層，雷氏指，有就購置物業知會政府，而借貸亦經財政司司長批准，強調是以審慎態度作出決定，相信能為證監會未來辦事處有好根基。

他提到，過往每年辦公室租金開支逾1.5億元，即使進行借貸，相關利息亦少於1億元。另外，證監會在過去35年來，曾4次搬遷辦事處，每次遷出遷入有工作不便，也有裝修等額外開支，代價非常高。

證監會首席財務總監及機構事務部

高級總監溫志遙補充，作價是低於當時市價約15%，當中一半以證監會自有資金支付，另一半透過貸款，而在落實決定前，有徵詢專業人士、政府、證監會董事局等不同意見。

購入物業後，樓價下滑會否影響證監會財政。溫氏坦言，樓價變動會影響物業重估價值，對帳面上有影響，但實際財政影響則不大。