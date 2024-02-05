財庫局建議向會財局注資2億元

會計及財務匯報局預計會在2024至25財年錄得約1.67億元經營赤字，加上預期政府2019年注入的種子資金餘額將在2024年第三季全數用完，財經事務及庫務局建議向會計及財務匯報局注資2億元，並向財務委員會申請撥款。

有議員關注，申請撥款2億元與會財局一年赤字相若，金額是否足夠應付該局的運作。財庫局副局長陳浩濂表示，新會計專業規管制度實施僅約一年時間，認為需要多一年時間審視會財局在職能擴大後的財政需要，故申請撥款金額是先應付今年需要，屆時再視乎市況、整體經濟等因素，綜合考慮安為排，強調長遠能做到用者自付原則，未來有新計劃亦會與會計業界緊密溝通。

他解釋，港府2019年的4億元種子資金，當時無料及2022年10月實施新會計專業規管制度，會財局職能擴大至規管執業單位和會計師。另外，新制度實施首年寬免申請執業證書和執業單位註冊以及相關續期收取費用，當時亦承諾新制初期收費不會高於香港會計師公會收費，因此首年的收入亦非正常情況。

被問到監管職能由會公移至會財局後，前者的財政儲備會否轉至後者。會財局主席黃天祐指，兩者是獨立機構，因此無法將會公的資金轉至會財局，而局方的開支費用與會公相若，強調該局期望透過獨立、透明的監管，增加公眾對本港審計質素心的信心，「信心很難建立，但能一晚崩潰」，因此會做好監管的角色，建立健康的生態圈，從而促進會計業界良性發展。