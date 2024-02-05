【國家有任務】金風科技制定「質量回報雙提升」方案

就派息一項，這家中國風機「一哥」僅稱，每年均進行利潤分配，迄今現金分紅累計金額已超過105億元人民幣，累計分紅金額佔累計股東應佔利潤的比例超過30%。公司將繼續根據所處發展階段，統籌好業績增長與股東回報的動態平衡，在保證正常經營的前提下，堅持為投資者提供持續、穩定的現金分紅，並結合公司經營現狀和業務發展目標，為股東帶來長期的投資回報，持續增強廣大投資者的獲得感。

該公司稱，2023年7月24日，中央政治局會議提出要活躍資本市場、提振投資者信心。而今年1月22日，國常會指出要大力提升上市公司質量和投資價值，要採取更加有力有效措施，着力穩市場、穩信心。因此，「作為上市公司的一員，我們深知，只有大力提升上市公司的可投性，讓廣大投資者有實實在在的獲得感，資本市場平穩健康發展才能有牢固的根基，從而真正實現穩市場、穩信心。」

另外，該企提到，為響應國家「一帶一路」倡議，2023年，公司在智利、烏玆別克、巴西等15個國家和地區開工建設31個風電項目，國際風機訂單創歷史新高。