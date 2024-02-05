中證監：嚴懲操縱市場惡意沽空　警告將「牢底坐穿」

內媒報道，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者權益，中國證監會將加大交易行為監管力度，統籌安排專項查，加強交易監控，收集市場情報，會同公安部進行聯合研判，發現多起涉嫌操縱市場惡意做空案件。

某違法集團控制100餘個證券帳戶操縱某股票，利用連續拉抬、對倒交易等手法影響股價，其後又伺機清倉式砸盤出貨，導致個股價格盤中閃崩、連續跌停，累計賣出27億元人民幣(下同)，非法獲利約1.3億元。

又有某投資機構實控人透過打壓股價、低位吸籌、連續拉抬等手法操縱20餘檔股票價格，導致個股價格快速波動，甚至日內出現「天地板」等極端行情，從中交易非法獲利1.4億 元。

某違法者利用資金優勢，動用數億元在期貨交易所眾多期貨產品頻繁虛假報單，製造交易假象，誘騙其他投資者，並藉機賣出獲利4,000餘萬元。

證監會堅持對影響股市穩定運作、損害投資者合法權益的違法行為快速反應、堅決查處，會同公安機關迅速展開收網行動，嚴肅依法追責。

操縱市場惡意沽空，嚴重侵蝕老百姓的「錢袋子」，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運行的正常節奏。證監會將保持「零容忍」高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意沽空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。又警示，莫要以身試法、火中取栗。