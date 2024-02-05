周大福控股擬撤換佐丹奴CEO　送純官兩子女入董事會

具體而言，由周大福控股控制、持有佐丹奴約24.06%股份的Sino Wealth International Limited動議召開股東特別大會(EGM)，審議罷免劉國權的董事職務，提名CURRIE, Colin Melville Kennedy做執行董事，以及讓鄭家純女兒鄭志雯、兒子鄭志亮出任非執行董事，讓黃偉德做獨立非執行董事。

新CEO擬為Adidas前高管

同時審議的還有，要求董事會於EGM結束後開會議，可行的情況下盡快實罷免或終止劉國權的佐丹奴行政總裁(CEO)，由CURRIE, Colin Melville Kennedy頂上，「自通過有關決議案當日後即時或盡快生效」。

CURRIE, Colin Melville Kennedy是何許人？公告並無提及。然而，網上資料顯示，Adidas Asia-Pacific曾經有一名同名董事總經理，台灣譯為「高嘉禮」，另有公關資料稱其國籍為馬來西亞，可以推斷周大福今次想委任的人都是衣履行業的老將。

現年70歲的劉國權早於1987年就加入佐丹奴，1994年2月開始做CEO，屬老臣子，換言之迄今已經掌權30年。現時佐丹奴的董事會有8人，其中非執行董事曾安業屬周大福方面的人，按此推算，事成後，佐丹奴的董事會增加至11人，周大福方面的人會增至5人。

要留意的是，劉國權不但是CEO，也是主席，以上議案並未交代把他踢出董事會後由誰做主席。公告稱，董事會正就應採取的適當行動尋求法律意見。在獲得有關遞呈通知內容的必要意見後，將根據公司細則及適用法律、規則和規例的條文行事。

派息政策並非考慮因素

另有消息指，佐丹奴近10年業務持續收縮，行業競爭激烈，舊一套未必再湊效，而劉國權年屆70歲，屬退休年紀，是時候引入具國際經驗的人士管理及拓展公司。至於為何要以提股東議案方式來罷免劉國權、而非商討和平交接，消息方面未有回應，但據了解派息政策並非考慮因素。