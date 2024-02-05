內地多招遏止A股沽壓　涉量化基金及衍生工具

內地扭盡六壬遏制A股跌勢，限制沽貨怎能缺席？據報當局多招收緊交易限制，涉及境內機構投資者及券商境外分部。

消息指，一些量化策略的基金周一(5日)起已完全被禁止沽貨，一些則被限制在其槓桿市場中性基金(Leveraged Market Neutal Funds，不論升跌市都賺錢)減持股票，事關當局認為這些基金放大了股市下行壓力。

限制透過衍生工具沽A50期貨

據了解，去年11月底，內地券商包括TRS在內的跨境場外衍生工具餘額為8,250億元人民幣，按月升8.5%。

掉期(Swap)本質上是雙方對調現金流，TRS亦不例外。A按照合約預設的固定或浮動利率向B付款，以交換B在合約參考資產的總回報，那資產可以是股票、指數、債券或商品，不一而足，而收益就是股息或票面息收入與資本收益，關鍵在A能在不持貨的情況下，享受參考資產的回報，又不用在訂約時支付一大筆錢，尤其適合「買入」不能涉足的資產，以本消息而言，就是讓內地的基金繞過資本管制。

TRS是廣受內地基金歡迎的場外衍生工具，外媒的消息指，這招一出，內地的基金不能沽空境外的中資股，如A50指數合約。