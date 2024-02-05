修頓花園兩房668萬沽　逾7年帳蝕47萬

港島二手樓再度失守，業主蝕讓離場。灣仔修頓花園有兩房單位，以668萬元成交，跌穿2016年購入價，逾7年帳面蝕47萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原翁梓軒表示，灣仔修頓花園低層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以668萬元成交，呎價約12,921元，原業主於2016年以715萬元購入，持貨逾7年帳面蝕讓47萬元離場，或貶值約6.6%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角百福花園百德閣中層A室，實用面積約715方呎，三房連工人房設計，望樓景，新近獲買家以765萬元承接，呎價低見10,699元，原業主約於2個月前以850萬元放售，減價一成售出。

●美聯李振榮稱，西灣河港島．東18高層C室，實用面積約531方呎，三房間隔，原業主近期叫價約為740萬元，議價後獲同區換樓客以約705萬元購入，呎價約13,277元，原業主持貨近13年帳面蝕讓約141.1萬元。

●中原鄭俊輝指，柴灣杏花邨4座高層7室，實用面積約453方呎，兩房間隔，去年放盤，最新叫價600萬元，議價後以578萬元成交，呎價約12,759元，新買家為同區用家，原業主持貨逾7年，帳面只賺3萬元。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝稱，土瓜灣海悅豪庭1座低層C室，實用面積約414方呎，兩房間隔，以550萬元獲買家承接，呎價約13,285元，原業主於2018年以約650萬元購入，約6年帳面蝕100萬元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍指，樂富居屋德強苑A座高層4室，實用面積約656方呎，三房間隔，未補價第二市場以690萬元成交，單位放盤一年半，叫價810萬元，最終減價120萬元成交，減幅約15%，呎價約10,518元。

●美聯黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑D座低層2室，實用面積約426方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價490萬，放盤1星期後，減價7萬元，以483萬元易手，呎價約11,338元，原業主於2017年2月以493萬元購入，帳面虧蝕10萬元。

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新界區

●美聯李貫甡指，1月份青衣區錄逾40宗買賣，海欣花園5座高層G室，實用面積約463方呎，兩房設計，2023年11月以630萬元放售，同屋苑租客轉租為買，議價後以550萬元承接單位，呎價約11,879元。

●中原黃逸羲表示，荃灣環宇海灣6座中層B室，實用面積約687方呎，套三房間隔，去年底叫價910萬元，累減66.2萬元，以843.8萬元沽出，呎價約12,282元。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天頌苑D座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，累積減價82萬元，未補價第二市場獲區內首客以398萬元購入自用，呎價約6,123元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑F座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，放盤兩天，累積減價59萬元，區內綠表客以421萬元購入，呎價約6,477元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園紫荊西路雙號屋，實用面積約840方呎，新買家原為同屋苑租客，睇樓後即與業主洽商議價，最終以968萬元成交，呎價約11,524元。

●中原蕭頌崴指，過去周末元朗錄約3宗二手買賣，包括YOHO Town第8座低層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，有裝修，開價515萬元，議價後以498萬元沽出，呎價約11,801元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山新港城A座中層1室，實用面積約568方呎，三房間隔，開價約690萬元，日前議價後以643.9萬元易手，呎價約11,336元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山嵐岸6座高層G室，實用面積約755方呎，套三房間隔，望吐露港全海景，放盤4個月，原叫價達1,150萬元，最終減價152萬元，以998萬元成交，呎價約13,219元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山居屋富寶花園11座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望山景，放盤8個月，已補價自由市場叫價390萬元，獲買家以360萬元承接，呎價約8,353元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋廣明苑G座高層11室，實用面積約594方呎，三房間隔，最初於未補價第二市場開價518萬元，大減58萬元或約11%，最終以460萬元成交，呎價約7,744元，新買家為同區客，購入單位自用。

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