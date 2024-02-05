【新盤UPDATES】25個一手盤推春節優惠吸客
2024年02月05日 22:00
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農曆新年將至，發展商紛紛推出應節優惠吸客，據統計，今年市場上有約25個樓盤引入新春折扣。另外，黃竹坑站新盤有三房單位錄終止交易，發展商隨即安排招標重售。
●恒地旗下9個樓盤推新春折扣
恒基地產(00012)旗下9個樓盤，於周一(5日)公布推出「騰龍置業賀新歲」優惠。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，凡於2月9日至3月11日購入旗下指定樓盤，可獲介乎8,888元至33,888元的新春運轉大紅包。涉及的單位有420伙，當中啟德THE HENLEY佔176伙最多，全數優惠總值高達620萬元。
●洪水橋滙都I連天台戶呎價約12,637元
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周一(5日)以413.22萬元售出第2座12樓A10室特色戶，單位實用面積327方呎，一房間隔，連247方呎天台，呎價約12,637元。資料顯示，該期數項目提供623伙，開售至今累售約107伙，套現逾5.9億元。
●紅磡GREENWICH一房售461萬元
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周一(5日)售出23樓H室，實用面積256方呎，一房間隔，成交價461.07萬元，呎價約18,011元。
●青衣明翹匯周五起招標賣3伙
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周一(5日)上載最新銷售安排，落實周五(9日)起招標發售3伙，包括第1座6樓A室，1座10樓A室及1座21樓A室，均屬實用面積807方呎，三房連儲物室間隔，招標期截至2月29日。
●黃大仙薈鳴一房呎價約16,248元
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，今(5日)售出9樓G室，一房間隔，成交價373.7萬元，按單位實用面積230方呎計，呎價約16,248元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期一房售487萬元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(5日)錄得D座1樓19室的成交，實用面積317方呎，一房連衣帽間間隔，成交價487.16萬元，呎價約15,368元。
●旺角ONE SOHO一房呎價21,265元
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周一(5日)錄得21樓B6室，實用面積299方呎，一房間隔，成交價635.82萬元，呎價約21,265元。
●長沙灣曉柏峰兩房601萬成交
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周一(5日)以601.56萬元售出A座16樓A5室，實用面積350方呎，兩房間隔，呎價約17,187元。
●長沙灣睿峰一房售676萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，今(5日)錄得西翼22樓C室的成交，單位實用面積319方呎，一房間隔，以676.7萬元售出，呎價約21,213元。
●啟德維港1號夥拍香港置業推新春優惠
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周一(5日)公布夥拍香港置業推出新春置業優惠。香港置業行政總裁馬泰陽表示，由即日起至2月25日，凡透過該行購買上述項目一手住宅單位的首6名買家，即可獲約價值約3.8萬港元的「盆滿缽滿開年宴」，名額6個，總值約22.8萬港元。
●黃竹坑站晉環錄終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(5日)錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第2A座29樓A室，實用面積766方呎，三房間隔，原本在2021年5月以2,809萬元售出，當時呎價約36,671元。發展商已安排該單位於周五起招標重售。