【新盤UPDATES】25個一手盤推春節優惠吸客

農曆新年將至，發展商紛紛推出應節優惠吸客，據統計，今年市場上有約25個樓盤引入新春折扣。另外，黃竹坑站新盤有三房單位錄終止交易，發展商隨即安排招標重售。

●恒地旗下9個樓盤推新春折扣

●洪水橋滙都I連天台戶呎價約12,637元

●紅磡GREENWICH一房售461萬元

●青衣明翹匯周五起招標賣3伙

●黃大仙薈鳴一房呎價約16,248元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期一房售487萬元

●旺角ONE SOHO一房呎價21,265元

●長沙灣曉柏峰兩房601萬成交

●長沙灣睿峰一房售676萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，今(5日)錄得西翼22樓C室的成交，單位實用面積319方呎，一房間隔，以676.7萬元售出，呎價約21,213元。

●啟德維港1號夥拍香港置業推新春優惠

●黃竹坑站晉環錄終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(5日)錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第2A座29樓A室，實用面積766方呎，三房間隔，原本在2021年5月以2,809萬元售出，當時呎價約36,671元。發展商已安排該單位於周五起招標重售。