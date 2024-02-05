鮑威爾放鷹　道指早段挫163點

美國聯儲局主席鮑威爾再度「放鷹」表明較遲減息後，10年期美債孳息率進一步上揚，周一更曾高見4.102厘，2月以來累計反彈0.18厘。美股周一早段偏軟，道指跌163點，報38,490點；標指跌13點，報4,945點；納指跌33點，報15,595點。

展望後市，瑞銀財富管理的報告指出，隨着近日公布的美國勞動市場數據強勁，證明經濟不止有望實現「軟着陸」，甚至有機會實現經濟穩健增長、通脹平穩放緩的情景。該行估計，在此情境下，標指今年底有望升至5,300點，而小型股有跑贏大市。

企業消息方面，連鎖快餐店麥當勞公布了截至去年底止一季業績，期內收入按年增長8.09%至64.06億美元，當中自營店收入增長12.03%，特許經營店收入增長6.13%；純利按年增長7.12%至20.39億美元。上季美國同店銷售按年升4.3%、國際自營業務同店銷售升4.4%，惟國際特許經營業務同店銷售增幅在中東戰事的影響下只有0.7%。

重型器械生產商卡得彼勒(Caterpillar)公布，上季收入按年升2.84%至170.7億美元；純利按年大增84.04%至26.76億美元，主要受惠於經營成本下降，包括2022年第四季錄得9.25億美元的商譽減值入帳，而上季則無。