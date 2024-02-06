宏利：人民幣具升值潛力　增內地債吸引力

去年環球固定收益市場的表現再度大幅波動。投資者在年初對市場前景相對樂觀，並看好中國內地資產。隨着人民銀行可能加大寬鬆措施的力度，預期以人民幣計，內地在岸債券可望為投資者提供中至高水平的單位數字回報。與此同時，內地政府的財政政策立場很可能會轉為適度擴張。

今年方面，對內地債券市場前景保持樂觀，並對人民幣持中性至略為看好的觀點。預期美國聯儲局將於今年減息0.75至1.5厘，而內地更積極刺激經濟，應可為人民幣資產提供有利的市場環境。全球投資者對人民幣資產的偏低配置似乎過度極端，去年第四季已見債券資金恢復流入。預期在今年下半年，隨着內地加大刺激政策力度，以及聯儲局展開寬鬆周期，導致美匯指數見頂，人民幣兌每美元將略為升值。

對於以美元為基礎的投資者來說，今年對人民幣債券作出戰術性配置，可望締造亮麗表現。在外匯對沖基礎上作出人民幣債券配置，應可增加兩厘息差，從而獲得較高的單位數字回報。

對全球/新興市場固定收益投資組合而言，中國國債仍然是一項具吸引力的投資。內地的經濟和政策周期與美國及其他三國集團經濟體背道而馳，而且通常不同步。多年來，中國國債孳息率對美國/全球利率的敏感度偏低，或通常呈負相關性。國債及人民幣外匯的流動性充裕，使內地在岸債券可靈活擴容，是全球投資者進行主動配置的理想之選。

政策維持適度寬鬆

內地去年再度經歷房地產銷售下滑、價格下跌及民營開發商連番違約，政府因而達成政策共識──要實現經濟穩健復甦及建立良性關係，必需維持房地產業穩定。中央強調樓市復甦的3大支柱，包括城中村改造、保障性住房及「平急兩用」公共基礎設施建設。

內地或可借鑑三國集團決策官員過去數十年的量化寬鬆策略，憑藉其擁有的資源及工具，支持房地產市場和避免金融壓力產生連鎖效應。人行貸款便利措施的規模已擴大至數以萬億美元計。

經歷去年全球利率、外匯和信貸極端波動後，在預期政策適度寬鬆的支持下，內地債券市場應可繼續提供溫和的總回報，但波幅較低；而內地與其他主要經濟體的宏觀政策周期背道而馳，應可繼續使內地債市成為分散投資的吸引選項。

宏利投資管理定息產品高級投資組合經理陳珮珊

宏利投資管理定息產品投資組合經理孟原