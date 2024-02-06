林嘉麒：外資棄港股有「績」可尋

球王美斯訪港獻技，球迷由興奮變成悲憤，更將今次表演賽說成是美國人在港割韭菜看待。有關今次事件的來龍去脈，涉及合約等細節，要作出是與非的評論需要由主辦方先進一步說明方可以下定論。

然而，事件說明了要吸引外國巨星的來港，需要付出甚麼和所承擔的風險又如何。港府為了吸引外國投資者及旅遊回流，一直努力下工夫。由去年初復常開關後舉辦的首場國際月金融領袖投資峰會，當時場面星光耀耀，邀請了全球知名iBank的領導訪港，大力宣傳香港投資市場狀況。

恒指表現由中企主導

另外，港府亦積極尋求與中東及東盟合作，近期亦舉行了多場國際級的投資者主題活動，目的也是吸引資金來港。港府確實很努力的宣傳香港，向外國投資者、商家、旅客等說明香港復常後的最新狀況，訪港旅客亦明顯上升，去年人次達3,400萬，惟較2019年的5,591萬人次仍有一段距離。

假設以人次作為經濟活動的參考，香港經濟情況未太理想。看見恒生指數每況愈下，而美股持續創新高，急的相信不單止是港股投資者，港府更期望外國資金加大買港股。投資者也知道買股票需要看前景，而港股大部分以中資股為主，中企的基本面顯得相當重要。

去年首3個季度，內地經濟復常並未出現爆發性增長，相反動力一季比一季減弱，企業盈利預測也每季下調。要留意恒指最新每股盈利已回復到2009年水平，也難怪港股現況重回當時的指數水平。老實說，要外資重回港股不難，有麝自然香，有前景資金自然回歸，現在缺水就說明了並沒有投資者認同的前景。

反觀美股，根據目前已公布的企業季績來看，去年第四季度有望成爲2023年表現最優異的季度。業績期快過半，企業利潤顯然遠好於預期，當中就包括了投資者認為貴的股份，如亞馬遜、Meta、蘋果公司（Apple Inc.）、雪佛龍、埃克森美孚等。

美企盈利增長勢頭佳

值得留意的是，這些公司的第四季盈利增長率是呈明顯上升趨勢。就標普500指數整體而言，第四季度目前的每股收益增長率為7.8%，超過了整個第三季度的7.5%，為全年最高。數據顯示，標指80%的公司盈利業績超預期，同時略高於正常趨勢，盈利相比預期高出6%以上，雖沒有達到前兩個季度7至8%的超額增長，但仍是一個非常強勁的數字。須留意是，儘管今年以來許多公司盈利狀況已明顯改善，但仍遠低於華爾街4個月前的預期。

故此，港股短期勉強資金回流，大灑金錢引誘外資，結果可能是在股市被割韭菜，是沒有幸福的。早前市場所憧憬的重估，前提是盈利前景恢復增長，如果不是，國資委所說的企業價值，可能得不償失，最後反映卻是盈利不佳的價值，意即股價繼續跌，指數繼續跌。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)