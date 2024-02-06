廖嘉豪：外國對投資級別美企債需求殷切

最新數據顯示環球投資者對美國投資級別企業債需求持續強勁，去年11月份外資增持美國投資級別企業債277億美元，亦是外資連續第12個月淨買入美國投資級別企業債。去年首11個月外資流入美國投資級別企業債總額達2,940億美元，對比2022年全年僅淨流入1,020億美元增長明顯。去年頭11個月月度平均淨流入270億美元，幾乎是歷史均值兩倍，反映異常強勁需求非常穏定。

外資需求對消化美國信貸市場非常關鍵，2023年頭11個月美國投資級別企業債淨發行額度高達5,950億美元，外資佔企業債淨供應量已升至近50%，明顯高過2016年至2022年期間的39%。頭11個月達2,940億美元的外資淨流入規模與2015-2017年債券需求高企時步伐相若，當時環球央行量化寬鬆以及減息等寬鬆貨幣政策引發市場追逐收益率，但彭博美國投資級別企業債指數收益率在2015年至2017年期間最高為2015年12月下旬僅約3.71%，大幅低於上星期五約5.18%，因此預期外資對美國投資級別企業債需求或仍將強勁。

外國私人投資者在11月亦是美國國債的最大買家。經價值調整後(花旗分析員把上月持有規模計入5年期美國國債孳息率的變化去評估經價值調整後的持有規模轉變)，11月外國私人投資者持有的長期美國國債規模增加790億美元。私人投資者在2023年頭11個月中，有10個月為美國國債的淨買家，持有總額增加4,470億美元。預計需求將在2024年持續，因為投資者希望在聯儲局於2024年下半年開始減息之前鎖定更高的收益率。

隨着聯儲局加息周期明顯結束，預計外國私人投資者對長期美國國債需求將繼續強勁。根據2024年1月19日公布的美國國債持有數據，私人投資者自上年7月以來已購買2,180億美元的長期國債，而官方機構同期或因應對美元強勢維持本地貨幣穩定而沽出920億美元的美國國債。花旗分析員預計隨着美元從高位回落，外國官方機構沽出規模或將在12月開始回落。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪