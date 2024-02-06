中銀香港：年內貸款增長審慎樂觀　定存短息穿4厘

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，2023年香港整體貸款數字出現負增長，而他對該行去年客戶申請貸款的宗數及金額感到滿意，其中經網上申請的貸款金額按年升4成。展望今年，他對今年的貸款增長持審慎樂觀的態度，主要由於市場憧憬下半年開始減息，加上市場仍有剛性需求，例如高才業計劃來港人士有置需要等。

他預期，港元拆息下半年將慢慢回調，參考過住經驗，港息下調的速度及幅度與美息有所滯後，而銀行定價亦要考慮本地經濟等一籃子因素。港元定期存款則率先回落，由去年底接近5厘的水平跌至目前4厘左右，他預告，該行今日的3個月及6個月短期定存，將全線回調至4厘或以下。

[ST跨境業務佔整體收入3成]

跨境業務方面，該行個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，去年年整體跨境客戶新開立帳戶較去年上升近4倍；較2019年升超過1.3倍。劉稱，目前跨境業務的收入佔整體個人業務近3成，疫前佔比則不足兩成。

截至2023年12月31日，中銀跨境理財通整體客戶數較上年年底上升超8成；南北雙向資金匯劃量較上年底上升超3.5倍。南向通開戶量方面，2024年1月比去年同期上升超過10倍。

若金管局放寬按揭壓測 將表示支持

有指金管局擬檢討按揭壓力測試，周國昌認為，目前客戶樓按還貸能力良好，未見出現特別狀況，拖欠比率處於低水平，即使放寬仍風險可控；事實上，過去多年間本港對樓按乘數或壓測亦有多次的優化措施，目的均希望保障客戶及整體市場的資產質素。若當局進行相關調整，周指十分樂見。