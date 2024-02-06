道指跌274點　日圓跌穿148

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.46；港匯見7.8222；離岸人民幣(CNH)報7.2175；美元兌日圓處148.62；歐元報1.0744，英鎊報1.2538。現貨金價處2,027美元。布油報77.93美元，紐油報72.72美元。比特幣企42,582美元。道指期貨41點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約70點。

●道指周一(5日)收市報38,380點，跌274點或0.71%。標指收報4,942點，跌15點或0.32%；納指收報15,597點，跌31點或0.2%。

●英國富時100指數收報7,612點，跌2點或0.04%。德國DAX指數收報16,904點，跌14點或0.08%。法國CAC指數收報7,589點，跌2點或0.03%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,615點，升82點。

●2月夜期期指收市報15,650點，升84點，高水140點，成交15,609張。

●紐約期油收報每桶72.78美元，升50美仙，升幅0.69%。倫敦布蘭特期油收報每桶77.99美元，升66美仙，升幅0.85%。

●紐約期金收報每安士2,042.9美元，跌10.8美元，跌幅0.53%。

●日本股市早段跌近200點，澳洲股市挫近1%。

●上月英國PMI升至54.3 創去年5月以來新高

●歐元區1月綜合PMI仍陷收縮 歐央行減息有難度

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