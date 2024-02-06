港股升300點　科網股領漲　滙豐靠穩

港股高開高走，恒生指數升近300點，一度升破15,800點水平。國企指數升120點；科技指數升百點，主板成交300億港元。

大型科網股領漲，美團飆5.7%；阿里巴巴飆5.3%，是表現最佳兩隻藍籌；京東集團升3.9%；小米集團升3.1%；攜程升2%；騰訊升1.6%。

金融股向好，招商銀行升2.5%；香港交易所升2%；工、中、建三大內銀股升1.3%至2%；中國平安升0.8%；滙豐控股升0.2%；友邦保險升0.1%。

醫藥股反彈，中國生物製藥升3.6%；石藥集團及翰森製藥升3%；國藥控股升2.6%。藥明康德及藥明生物先跌後升，暫漲0.2%及2%。

【09:20】港股窄幅上落 阿里巴巴撐市 滙豐偏軟

港股開市靠穩，恒生指數升31點或0.2%，報15,541點；國企指數高開13點或0.26%，報5,230點；科技指數升11點或0.38%，報3,050點。

大型科網股個別發展，阿里巴巴升3%支撐大市；京東集團升1.2%；美團跌0.5%；騰訊升0.1%；攜程及小米集團無起跌。百度跌0.1%。

金融股窄幅上落，招商銀行升0.9%；香港交易所升0.1%；中國平安及建設銀行無起跌；滙豐控股及工商銀行跌0.2%；友邦保險跌0.4%。