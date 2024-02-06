匯金擴A股ETF增持範圍　傳內地就投資者交易設限

市場傳出內地祭出多招救市，被視為「國家隊」的中央匯金公司透露近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍兼將再增持，另中國據指正在收緊對國內及境外機構投資者的交易限制，進一步遏止股市暴跌。

中央匯金公司公布，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。對此，中證監表示堅定支持中央匯金公司持續加強增持規模和力度，將為其入市操作創造更便利的條件和更暢通的管道。

中證監又指，將持續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市，鼓勵及支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運作。

知情人士稱，官員本週對一些券商與客戶的跨境總回報掉期設置了上限，限制了中國投資者做空香港股票的管道。因討論私事而要求匿名。知情人士稱，與此同時，一些利用該管道為其境外子公司購買內地股票的中國券商被告知不要減持部位。

此外，外媒報道指內地官員本周要求一些券商對客戶的跨境總回報掉期設置上限，限制中國投資者沽空港股的渠道，同時一些利用該渠道為境外子公司購買A股的中國券商，已被通知不要減持倉位。