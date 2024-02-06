厭倦做業主！咩原因令呢代內地人興起租屋住？

隨着內地樓市轉勢，樓價只升不跌的盛世經已過去，內地人對持有物業的意欲亦大不如前。除了無意「上車」外，不少業主都決定沽出物業轉為租屋住，其中以35歲以上，已有家室的群組最為明顯。

內媒報道，房屋租售市場正在出現變化，愈來愈多35歲以上的人士加入租客行列，佔比超過了25歲以下的年輕人。反映內地已投身工作超過十年的一群社會「中堅分子」，賣樓換為租樓的情況愈來愈多，主要原因是，在經濟前景不明朗下，賣樓可以減輕供樓壓力，增加生活的靈活性。

內地不少社交媒體都有相關的貼文及討論，例如「35歲賣房攜全家租房」、「中年租房大改造」等文章愈來愈多。很多人計過數後，發現賣樓後不僅能獲得一大筆現金，還消除了未來的還款壓力。文章稱，對於這些人來說，把原先還貸款的錢拿來當租金，不僅可租到比之前居住條件更好的房子，賣樓套現所得，還可在未來幾年為全家生活提供一定保障，減緩了經濟上的焦慮。另外，人們面對經濟前景不明朗，持有現金所帶來的安全感較持有房屋更大，該個觀念的轉變，對樓市有決定性的影響。

根據內地房地產行業研究平台「貝殼研究院」數據顯示，內地40個重點城市租務成交中，去年35歲以上的租客佔比超過35%，較2021年上升了4.9個百分點，比例較25歲以下，剛投身社會的年輕人還要多，而該趨勢在一線城市更為明顯。事實上，內地一線城市二手樓價連跌3個月，12月北京、上海、廣州和深圳的二手樓價分別按月跌1.2%、0.6%、1.5%和1.1%，近幾年不少在一線城市買樓的人，樓價已蒸發不少，因此一些業主擔心，若二手市場繼續冷清，而手持的物業樓齡愈來愈舊，不如盡早沽出止蝕。