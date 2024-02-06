存保會：現階段存保額上限宜升至80萬　冀今年內落實

存款保障委員會（存保會）發出優化存保計劃的諮詢總結報告，經仔細考慮所有意見和相關因素後，認為在現階段將保障額提高至80萬港元，已能夠適當而充分地加強存戶保障。存保會將爭取今年內落實新的保障額，並在實施3年後，即2027年再作檢討，目標是在隨後一年完成相關檢討工作。屆時，會因應國際和本地的最新發展，並根據相關原則和參考指標，考慮是否有需要進一步加強存款保障。

存保會總裁陳羿補充，會與政府緊密合作，在未來數月向立法會提交相關的條例修訂草案，目標是分兩個階段實施：第一階段將涵蓋新的保障額和籌備需時較短的優化措施，期望在今年第4季生效；涵蓋其他優化措施的第二階段預計於2025年初推出。

存保會表示，留意到銀行業界有不同聲音，有些銀行認為存保會所建議的80萬港元保障額合理，亦有些銀行希望把保障上限進一步提升至100萬元。陳羿指，有7間銀行主張把保障額調升至80萬元，17間銀行則建議調升至100萬元。不過，銀行並不是唯一的持份者，有其他持份者都對擬議保障額提出支持。

陳羿補充，當保障額提高至80萬港元，存保基金的目標規模只須由現時的63億港元增加三成至約82億港元，若過保障額調升至100萬港元，則存保基金目標規模升幅則達七成。當保障額愈高，存保基金便須相應地擴大規模，以確保有足夠資金應付將來的潛在補償支出。因此，業界亦須繳付較大供款金額。如這筆額外成本對銀行造成的財務負擔愈大，銀行就可能有愈大誘因將相關成本轉嫁給客戶。

存保會主席劉燕卿指出，諮詢期內見到有銀行希望把保障額調高至100萬元，理由之一是擔心5年一檢討的時間太長，存保會決定靈活應變，把這次檢討期縮短至3年。