人工智能股份勢主導市場　買齊「AI 5」輕鬆跑贏？

全球人工智能(AI)熱潮方興未艾，相關股份自然成為投資者追捧目標。相反，一些被視為「明日黃花」的過氣科技股，料會慢慢淡出投資者的視線。由多年前的「FAANG」到去年的「美股七雄」，都曾經有一段輝煌時刻，股價出現爆炸式上升。新一代帶領美股保持強勢的「股團」已經成形，名稱叫作「AI 5」。

外媒報道，儘管「美股七雄」都在開發AI，但其進度不足以繼續被納入同一個預期會出現快速增長的組合內。以特斯拉(Tesla)為例，股價單在1月就暴跌了23%，華爾街普遍看淡旗下電動車的前景。因此，對沖基金Light Street Capital分析師卡徹(Glen Kacher)重組了以AI為主體的焦點股組合，成員分別為英偉達、微軟、AMD、台積電及博通，合稱「AI 5」。

英偉達上榜不令人意外，其H100 GPU是開發者建置、培訓和部署其AI模型的首選。在最近發布的2024年第三季度，英偉達總收入為181億美元，按年大增206%。其中數據中心收入佔145億美元，按年增長279%。這些令人難以置信的成長率讓英偉達股價在去年飆升239%，並將漲勢延續到2024年。

微軟是新興AI產業的另一主導力量，該公司正在發揮其歷史優勢，專注於軟件領域。去年，微軟向AI龍頭初創公司OpenAI投資100億美元，使用OpenAI技術將生成性AI應用程式，再整合到其整個軟件產品中。最近微軟也超越了蘋果，成為全球市值最高的公司，市值超過3萬億美元。

目前，所有人的目光都集中在AMD的全新MI300 GPU上，這些GPU將與英偉達AI晶片一較高下；股價方面，AMD開年表現不俗，至今已經上漲28%。今年，投資者將密切關注MI300的需求情況。

至於台積電可說是晶片產業最重要的公司，它製造全球半數以上的晶片，包括英偉達和AMD等公司設計的先進GP，沒有台積電，就沒有AI產業的現有場面。華爾街預計台積電2024年收入將增長22%，至850億美元；2025年將進一步增長20%，使營收首次超過1,000億美元。

最後則是博通，在AI領域，博通可能不是許多投資者關注的對象，但該公司正以好幾種不同的方式開發AI技術，博通股價在過去5年已升超過3倍，特別值得關注。

初代科技股組合「FAANG」是金融分析師Jim Cramer於2017年提出，描述當時最大的5家科技公司Facebook、Apple、Amazon、Netflix及Google。後來分析師Michael Hartnett提出另一科技股組合「美股七雄」，分別為Meta、Apple、Amazon、Alphabet、微軟、英偉達及Tesla。上述7隻股票去年表現都大幅超過標普500指數。