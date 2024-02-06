澳洲會公料港本財年赤字1270億　超政府原預測2倍

港府2023至24財年將再錄財赤，澳洲會計師公會預期赤字將達1,270億元，較政府最初預測的544億元超出逾兩倍；至3月底的財政儲備跌至7,080億元，相當於政府約11個月開支，敦促政府新一份財政預算案，應平衡考量應對財赤，亦兼顧支持香港經濟復興和可持續發展。

該公會大中華區分會稅務委員會聯席主席劉明揚指，過去港府赤字高峰時，財政儲備僅能支撐約7至8個月開支，與此比較，目前財政仍算健康。不過，面對全球局勢的不確定性和波動性，港府應提升香港對企業、投資和人才的整體吸引力，同時應全面檢討稅制，適當開源，確保長遠財政穩健。

該公會大中華區分會稅務委員會副主席王文暉指出，本港稅制已多年無大改革，稅基狹窄一直是香港弊病，改革稅制「非一年半載成事」，要先研究不同稅種的可行性，其後再要公眾諮詢，面對財赤和收入減少，有必要綜合整體經濟發展目標、本地社會形勢等，盡快審視長遠稅制。

劉氏補充，公會認為消費稅(GST)或增值稅(VAT)是最合適引入香港的新稅種，儘管刻下本地經濟疲軟，不是最好的時機，但研究到落實引入新稅種至少3至4年時間，現時開始討論是合適時間。參考外國做法，通常引入間接稅後，政府會從其他稅項有寬免，而消費稅亦不一定要覆蓋必需品。

另建議引入碳排放稅，針對本地每年碳排放達2.5萬噸的企業收取，初始稅率可定為每公噸二氣化碳100元。他指，如此大量的碳排放，不會影響中小企業。加上香港聯交所於2025年起落實環境、社會及管治(ESG)的氣候信息披露，故有望最快可在2026年徵收碳排放稅，同時有助推動實現碳中和。

他又指，許多公司正積極尋找亞洲的增長機會。香港應善用優势，積極採取措施來吸引這些公司在香港建立地區總部，例如引入8.25%的利得稅優惠稅率。此外，海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)國家為香港另一機遇，建議政府制定一系列針對性的稅務激勵措施，如為在港設立地區總部的GCC企業提供2年利得稅豁免、豁免投資者在香港聯交所交易GCC企業股份獲豁免股票印花稅3年等。

劉氏指，為加強香港在GCC國家和內地的超級聯繫人角色，認為港府可以與內地有關部門探討，是否有可能豁免海合會國家主權基金，通過香港在中國內地的可持續發展和新興科技等戰略性產業投資，所獲利息和股息的預扣稅。