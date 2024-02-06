道期牛皮 離岸人幣曾升破7.2水平
2024年02月06日 16:26
東網電視更多新聞短片
美匯指數報104.34；離岸人民幣(CNH)兌美元一度升破7.2，高見7.1955；港匯企7.8224；美元兌日圓於148.6；歐元報1.0757；英鎊處1.2555。金價企2,025美元。油價上揚，布油報78.24美元，紐油報73.01美元。比特幣最新企4.29萬美元。道指期貨跌3點。
●市後關注點
-18:00 歐元區12月零售銷售
●港股午後發力，恒生指數升626點，收報16,136點，重上萬六點大關。國企指數漲256點或4.91%；科技指數升204點或6.75%，主板成交1,280億港元。https://reurl.cc/G4GgDp
-機管局債券首掛，收市高發行價1.6%。
-機管局：三跑項目有望今年完成，機場容量或增50%
-歐舒丹傳獲黑石集團洽購，股價一度飆15%。
●滬綜指全日漲3%，2800點關得而復失，深成指及創業板指齊飆6%。https://reurl.cc/Xqax3E
-匯金擴A股ETF增持範圍，傳內地就投資者交易設限。
-A股告急！內地監管機構傳將向中央匯報資本市場情況。
-中證監就融券業務提三方面加強監管措施。
●雷蒙多：美國料在未來8周內發放晶片補助。
●阿布達比財富基金傳考慮入股珠海萬達商管。
●澳洲央行維持利率4.35厘符預期，澳元先升後回。
●Snap全球裁員10%，涉最多5.8億元費用。
●瑞銀上季虧損2.79億美元，下半年恢復股份回購。
●日本去年12月實際工資連降21個月，家庭開支續挫。
●麥當勞續拓中國業務，今年目標開1000家新店。
●厭倦做業主！咩原因令呢代內地人興起租屋住？
●存保會：現階段存保額上限宜升至80萬，冀今年內落實。