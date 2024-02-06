澳洲會公：毋須因短暫經濟周期波動叫停大型基建

港府將再錄千億元赤字，市場關注能否負擔「明日大嶼」等大型基建巨額開支。澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，毋須因短暫的經濟周期波動叫停項目，相信市況好轉後，本港仍需要土地作發展，長遠亦有利支持經濟。不過，港府亦應確保財政穩健，倡政府部門數碼化，如使用人工智能、自動化系統等，提升工作效率，並減省人力開支。

他指出，港府已就大型基建項目設立「未來基金」，亦會計劃發債融資，有足夠的負擔能力。賣地收入受高息影響而下滑，隨着息口於下半年回落，加上港府去年10月「減辣」已初見成效，故僅建議減低對買賣或轉該第二套物業徵收的從價印花稅。

該公會不建議再派發消費券，其大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴指出，消費券是「疫情非常時期的非常措施」，隨着社會從常，加上消費券效應逐年遞減，在財政受壓下，政府應量入為出，不宜再派消費券。

另外，該公會建議港府維持薪俸稅100%退稅，上限1萬元；增加個人基本免稅額至15萬元；增加居所貸款利息扣除額上限至15萬元，並在隨後的財政年度增加薪俸稅項下的其他個人免稅額，幅度應至少與通貨膨脹保持一致。