證監會禁林靖釗及黃肇鋒重投業界5年

香港證監會在Nerico Brothers Limited前持牌代表林靖釗及黃肇鋒被裁定賄賂罪成後，禁止兩人重投業界5年，由2024年2月6日起至2029年2月5日止。

林靖釗及黃肇鋒早前被控就使用一個為期貨交易而設計的電腦算法程式，向香港金融工程時任行政總裁行賄，及後於2022年8月在區域法院被裁定罪名成立。該名行政總裁是有關交易程式的開發者，並負責其運作，而於2014年底至2015年初期間，林氏與黃氏以及其客戶均曾使用有關程式來投資期貨合約。

在2014年12月或2015年1月前後，除了香港金融工程所收取的服務費之外，該名行政總裁亦要求林靖釗及黃肇鋒就每宗獲利交易支付佣金，作為其員工協助操作有關交易程式的報酬。林氏其後向該名行政總裁支付了6萬至7萬元，而黃氏亦於2014年12月應該名行政總裁的要求，向對方贈送一部手提電話及價值1.25萬元的化妝品，期望藉此與對方維持良好關係。

林靖釗及黃肇鋒向該名行政總裁付款或贈送禮物前，均無查證香港金融工程是否知悉或接受上述做法。

證監會在決定採取上述處分時，基於林靖釗及黃肇鋒被裁定刑事罪名成立，認為兩人並非獲發牌進行受規管活動的適當人選。