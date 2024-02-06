港總商會：建議退稅及向海外數碼供應商徵稅

港府財政狀況令人憂慮，香港總商會建議向海外數碼供應商開徵3至5%數碼服務稅。該商會常務副主席陳瑞娟表示，政府新一份財政預算應以「應洗則洗，應慳則慳」為原則，坦言在刻下的經濟環境，不應向本地企業及納稅人加徵稅項，以免加重其負擔。

該商會稅務委員會主席劉穎補充，徵稅範圍涵蓋網上廣告、電子市集、社交媒體平台、內容串流和分享、搜尋器及用戶數據中介服務等，而向非本地供應商徵稅，不單可以為傳統服務模式及本地數碼公司提供公平競爭環境，也能保障政府的收入基礎，紓緩本港沉重的財政壓力。

他引述第三方數據，相關數碼服務商在港去年收入達約35億美元。若以此計算，徵收5%稅，每年能增加約14億港元稅收。同時提到，已有超過100個國家或地區，直接或間接徵收有關稅項，部分稅率高達雙位數，而最低約2%，認為稅率定為3至5%仍有競爭力，不擔心會「趕客」，強調有關稅項值得港府考慮。

至於節流方面，陳瑞娟指，政府已宣布在不影響民生開支前提下，扣減各政策局及部門在2024至25年度經常開支資源1%，並將於2025至26年度額外扣減1%，認為需時觀望成效，故未有特別提議節流措施。

該商會又建議政府推出多項短期紓困措施，協助企業渡過難關，包括就利得稅和薪俸稅提供一次性退稅，上限6,000元，以及「中小企融資擔保計劃」下有時限的特別優惠措施再延長24個月。