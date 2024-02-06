富力地產擬售倫敦項目減債　獲張松橋承接

公告指，買方、即由張松橋全資間接擁有的London One Limited，擬進行交換要約，邀請合資格票據持有人交出其現有票據，以換取買方將予發行的新永續票據；買方正擬備交換要約備忘錄，該備忘錄將與怡略及富力編製的徵求同意備忘錄同時發布。

富力將召開及舉行臨時股東大會，以待股東批准。而於有關票據持有權益的執行董事李思廉及非執行董事李海倫會放棄投票。

此外，張松橋需要支付一元作為支付購買目標公司股份之代價。

雙方已經訂立意向書，並同意獲得貸款人同意後的10個營業日內訂立最終協議。

出售對象持有位於倫敦的Market Towers，該大型混合用途發展項目預期今年4月完工，包括兩座大樓，即River Tower及City Tower，共提供437個私人住宅單位，City Tower提供57套經濟型住宅，River Tower內設一家酒店。