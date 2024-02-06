節日氣氛拖累一手成交淡靜　西南九龍臨海三房1970萬沽

農曆新年將至，節日氣氛濃厚，一手交投疏落。新盤市場於周二(6日)暫錄約8宗成交，西南九龍臨海項目以1,970萬元售出一個三房單位。

●西南九龍維港滙II三房售1,970萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Napoli連平台戶售667萬元

●旺角ONE SOHO增3.8萬元的龍年大利是

●油塘親海駅I三房1,219萬元成交

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST 2月暫沽3伙

●屯門NOVO LAND第2A期連平台戶呎價約16,853元

●啟德維港1號推新春大利是 最高可達6.8萬元