節日氣氛拖累一手成交淡靜 西南九龍臨海三房1970萬沽
2024年02月06日 21:34
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農曆新年將至，節日氣氛濃厚，一手交投疏落。新盤市場於周二(6日)暫錄約8宗成交，西南九龍臨海項目以1,970萬元售出一個三房單位。
●西南九龍維港滙II三房售1,970萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(6日)售出6座25樓C室，實用面積790方呎，屬三房連多功能房間隔，以1,970萬元成交，呎價約24,937元。
●元朗錦田北PARK YOHO Napoli連平台戶售667萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，周二(6日)售出第21B座1樓C室特色戶，實用面積460方呎，兩房間隔，連152方呎平台，成交價667.16萬元，呎價約14,503元。資料顯示，買家可獲7.5%印花稅直送，1%的首置買家現金回贈及1%的特別現金回贈。
●旺角ONE SOHO增3.8萬元的龍年大利是
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周二(6日)更新價單，添加「尊貴龍年大利是」現金回贈。由年初一、本周六(10日)起至日3月10日，購入指定單位可享3.8萬元的現金回贈，並可直接用於支付樓價餘額。
●油塘親海駅I三房1,219萬元成交
長實集團(01113)旗下油塘親海駅I，周二(6日)售出1座3樓B室，實用面積729方呎，三房間隔，成交價1,219.6萬元，呎價約16,730元。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST 2月暫沽3伙
新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周二(6日)錄得月內第3宗成交，為第3A座28樓A7室，屬實用面積410方呎的兩房單位，成交價571.36萬元，呎價約13,936元。
●屯門NOVO LAND第2A期連平台戶呎價約16,853元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，周二(6日)以460.08萬元售出Charlot 第1B座的2樓G室特色戶，單位實用面積273方呎，一房間隔，連101方呎平台，呎價約16,853元。
●啟德維港1號推新春大利是 最高可達6.8萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周二(6日)修訂部分價單，增設「新春大利是」優惠。凡於年初一、本周六(10日)起至2月25日期間，購入不同戶型單位可享介乎2.8萬至6.8萬元的售價折扣優惠。其中，一房單位可享2.8萬元折扣，兩房單位可享3.8萬元折扣，而三房單位則可享6.8萬元折扣。