奧運站海桃灣劈價易手　三房戶5年蝕220萬沽

市區鐵路沿線屋苑錄虧損買賣，奧運站海桃灣三房單位，大手減價約150萬元轉售，原業主持貨約5年半帳面蝕讓約220萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南稱，北角半山寶馬臺中層B室，實用面積約728方呎，原則套三房間隔，5年前放盤叫價1,380萬元，今年初減至1,100萬元，最終以950萬元連車位沽出，累減430萬元或約三成，呎價約13,049元。

●中原翁梓軒表示，灣仔伊利莎伯大廈C座中層2室，實用面積約536方呎，兩房間隔，享維港海景，去年11月以1,050萬元放盤，最新以925萬元成交，累減125萬元或約一成，呎價元17,257元，新買家為同區分支家庭。

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九龍區

●美聯黃家明表示，九龍灣德福花園K座中低層15室，實用面積約491方呎，兩房間隔，外區家庭客睇樓近6個月，以530萬元承接單位自住，呎價約10,794元。

●美聯楊錦河透露，紅磡半島豪庭3座中高層G室，實用面積約464方呎，一房間隔，原先叫價830萬元，獲外區買家承接自住，最終減價至710萬元易手，呎價約15,302元。

●香港置業翁嘉慧指，奧運站海桃灣3座低層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，以約1,150萬元放盤約8個月後，獲外區客接洽，經議價後以約1,000萬元易手，呎價約16,892元，原業主於2018年8月以約1,220萬元購入，帳面虧損約220萬元。

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新界區

●中原關偉豪表示，將軍澳清水灣半島6座高層E室，實用面積約521方呎，兩房間隔，最初開價575萬元，現以568萬元成交，呎價約10,902元，新買家為同區客。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳嘉悅2座中層E室，實用面積約528方呎，兩房間隔，原業主開價810萬元，經雙方議價後，以780萬元成交，較市價略低，呎價約14,773元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海典居8座中層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，座向西南望園景，放盤4個月減價52萬元，獲買家728萬元承接，呎價約12,705元。

●利嘉閣區祺彬指，馬鞍山帝琴灣凱琴居16座低層B室，實用面積約1,323方呎，套四房間隔，享內園景，新買家為換樓客，單位原先開價1,300萬元，最終以1,220萬元成交，呎價約9,221元。

●中原劉俊杰表示，大圍柏傲莊3A座低層A室，實用面積約663方呎，套三房間隔，開價約1,500萬元，放盤約3個月，原先減至約1,328萬元，議價後以1,326萬元成交，呎價約20,000元，原業主持貨約3年多，帳面獲利約116.6萬元。

●中原鄭志遠稱，大埔滌濤山2座高層B室，實用面積約1,089方呎，三房連套房間隔，享內園池景，開價約1,280萬元，減至約1,080萬元沽出，呎價約9,917元。原業主持貨9年，是次轉手帳面蝕讓約23萬元，貶值約2%。

●中原賴作智指，粉嶺帝庭軒3座高層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，原業主已購入其他物業換樓，提供較大議價幅度，去年12月開價約620萬元，放盤約約兩個月，最終以450萬元易手，呎價約10,740元，累減170萬元，新買家為新移民。

●中原王勤學表示，元朗2月暫錄約9宗二手買賣，祥發大廈高層A室，實用面積約409方呎，兩房間隔，開價468萬元，累減90萬元，減幅約兩成，終以378萬元沽出，呎價約9,242元，原業主於2017年2月以380萬元買入，持貨約7年轉手帳面蝕兩萬元。

●美聯顧耀彬稱，屯門御半山II期2A座中層C室，實用面積約386方呎，一房連儲物室設計，上車客議價後以444.5萬元承接，呎價約11,516元，原業主2021年初以677.2萬元購入。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居9座中層G室，實用面積592呎，三房間隔，有裝修，獲買家於未補價第二市場以430萬元購入自住，呎價約7,264元。

●中原陳麗嫦表示，荃灣全‧城滙6座極高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，開價990萬元，累減110萬元，以880萬元沽出，呎價約16,858元，新買家原居於外區，持貨約6年半帳面升值約7%。

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