美股全線微升　「減股神藥」藥廠禮來升3%

美股周二全線微升，道指升104點，見38,484點；標指升9點，低見4,950點；以科技股為主的納指升23點，15,621點。港股夜期跌92點，報16,088點，低水49點。

主題股再有炒作。國際藥企禮來（Eli Lily & Co）曾漲3%，市值已爬頭特斯拉（Tesla）。禮來指引今年收入404億至416億美元，勝市場預期，以中間值計，增長20.14%，而經調整每股盈利料12.2至12.7美元，以中間值計增速達96.06%，主要會由2022年起發售的新產品帶動，延續上季趨勢。

該企新產品最矚目者莫過於去年12月才開賣的減肥藥Zepbound，約一個月已進帳1.75億美元（約13.7億港元），治療糖尿的Mounjaro上季收入按年大增6.89倍至22.05億美元，躍升為諸藥之冠。

人工智能（AI）晶片霸主英偉達（Nvidia）股價亦蓄勢突破700美元。高盛及美銀不約而同把該股目標價升至800美元，高盛不再預測數據中心相關收入下半年會倒退，而是會強至明年上半年，原因是大型雲服務商持續為生成式人工智能（AI）添置設備，客戶更廣，並有新產品周期。該股早段跌不足1%。

瀕臨破產的共享工作空間公司WeWork方面，市傳聯合創始人之一Adam Neuman與維權投資者洛布旗下對沖基金Third Point組成財團收購它。

另邊廂，財長耶倫出席眾議院聽證會的證詞流出，羅列眾多金融系統風險，尤其關注來自穩定幣等數碼資產、加密幣價波動之挑戰。