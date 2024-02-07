黃雯怡：中國船舶租賃受惠行業周期改善

去年船舶行業市場需求火熱，2023年1至12月，中國造船完工量按年增長11.8%；新接訂單量按年增長56.4%；截至12月底，手持訂單量按年增長32%。另一方面，船舶融資市場競爭激烈，運價在防疫放開後回落。

中國船舶租賃作為頭部公司，在充滿挑戰的市場環境下，仍取得營收和溢利的增長，去年上半年收入17.32億元，按年增長15.1%；期內溢利10.91億元，按年增長20.3%。平均淨資產回報率(ROE)由15.6%增至18.4%。反映了公司優秀的運營能力和「逆周期投資、順周期運營」的戰略眼光。

截至2023年6月30日，公司船隊規模為155艘，其中起租運營124艘，31艘正在建造，平均船齡約3.8年。按合同金額計，在運營船隊組合中，海上清潔能源裝備、集裝箱船、液貨船、散貨船、特種船分別佔41%、7%、18%、19%、15%，LNG等高附加值船舶佔比大。

公司上市以來派息穩定，中期派發股息每股0.03元，息率逾6.6厘，建議1.4港元左右買入，上望阻力位1.8元。

英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡