陳樂怡：港股僅挾淡倉　基本因素未有大變

中央匯金擴大交易所買賣基金(ETF)增持範圍，中證監連環發文穩定市場信心，引發市場憧憬內地將會推出強力政策。然而，目前仍是只聞樓梯響，而且官方宣布的措施大多延續過往的政策方向，未見驚喜。若參照內地過去一年較溫和的政策方針，推出強刺激措施的機會不大。

雖然大市短期挾淡倉，但基本因素未有實質改變，其中包括美國減息預期降溫，債息回升，另港股盈利下行周期不改，3月業績期或再遭下調盈利預測。

聯想受惠新產品周期

市場普遍預期，今年PC市場將重拾增長，聯想今年將推出人工智能個人電腦(AI PC)，儘管預期初期貢獻不大，但技術更新料可引發產品升級換代需求。另外，據報早前有評論建議美國政府禁用聯想電腦，市場對其股價明顯過度反應，預計2月下旬的業績會將會回應投資者疑慮。

估值上，集團現價對應2024財年預測市盈率13倍，高於5年平均水平，但新產品周期料可帶動估值重估，向上阻力位9.75元，支持位7.56元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)