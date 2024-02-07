道指升141點　比特幣企4.3萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.15；港匯見7.8220；離岸人民幣(CNH)報7.1983；美元兌日圓處147.84；歐元報1.0759，英鎊報1.2600。現貨金價處2,035美元。布油報78.77美元，紐油報73.5美元。比特幣企43,060美元。道指期貨跌9點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約160點。

●道指周二(6日)收市報38,521點，升141點或0.37%。標指收報4,954點，升11點或0.23%；納指收報15,609點，升11點或0.07%。

●英國富時100指數收報7,681點，升68點或0.9%。德國DAX指數收報17,033點，升129點或0.76%。法國CAC指數收報7,638點，升49點或0.65%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,276點，升139點。

●2月夜期期指收市報16,274點，升94點，高水137點，成交22,967張。

●紐約期油收報每桶73.31美元，升53美仙，升幅0.73%。倫敦布蘭特期油收報每桶78.59美元，升60美仙，升幅0.77%。

●紐約期金收報每安士2,051.4美元，升8.5美元，升幅0.42%。

●日本股市早段跌近200點，南韓及澳洲股市向好。

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