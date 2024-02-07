港股16400有阻力　科網股升幅收窄　藥明系續彈

港股早段曾漲271點，惟升破16,400點有阻力，恒生指數升幅收窄至不足100點，於16,200點水平上落。國企指數靠穩；科技指數升10點，主板成交480億港元。

大型科網股個別發展，騰訊及美團升1.1%；小米集團升0.3%；京東集團升0.2%。阿里巴巴倒跌0.7%；攜程跌0.1%；百度跌1.%。

友邦保險升3.9%撐市，其他金融股窄幅上落，滙豐控股升0.9%；香港交易所升0.6%；中國平安升0.4%。工商銀行跌0.2%；招商銀行跌0.3%；建設銀行跌0.8%。

醫藥股持續反彈，藥明生物及藥明康德升9.8%及9.3%，是表現最佳兩隻藍籌；阿里健康升7.2%；國藥控股升3.7%；京東健康升3.3%；翰森製藥及中國生物製藥升1.9%及1.7%。

其他藍籌股方面，舜宇光學再升6.4%重上50元。中芯國際則跌5.6%，是表現最差藍籌。內房股回吐，中國海外跌2.8%；龍湖集團跌2.6%；華潤置地跌1%。

【09:20】港股續彈 友邦領漲 ATMJ升1%

港股繼續反彈，恒生指數開市升145點或0.9%，報15,541點；國企指數高開34點或0.62%，報5,507點；科技指數升25點或0.78%，報3,269點。

大型科網股領漲，美團升1.5%；騰訊升1.4%；京東集團升1.2%；阿里巴巴升1.1%；小米集團升0.4%；攜程升0.2%。百度逆市跌1.2%。

金融股普遍做好，友邦保險飆4%合力撐市；中國平安升1.9%；香港交易所升1.7%；招商銀行升1.2%；建設銀行升0.6%；滙豐控股升0.4%。工商銀行跌0.2%。